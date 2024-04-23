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В Ростове 19-летняя девушка попала под колеса автобуса № 3А

В Ростове 19-летняя девушка попала под колеса автобуса № 3А
В Ростове-на-Дону водитель автобуса № 3А сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла 22 апреля около 17:30.

Предварительно, 59-летний мужчина на общественном транспорте двигался по маршруту Главный ж/д вокзал — Областная туберкулезная больница. Недалеко от дома № 5 в переулке Туапсинском пешеходный переход решила перебежать 19-летняя жительница в наушниках. Водитель автобуса не успел притормозить и сбил ее с ног.

Очевидцы случившегося попытались оказать пострадавшей первую помощь и вызвали «скорую». В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что девушку доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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