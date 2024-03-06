В Ростове 18-летняя пассажирка автобуса № 3а пострадала при резком торможении

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В Ростове-на-Дону пассажирка автобуса № 3а пострадала при резком торможении. ДТП произошло 5 марта на улице Советской.По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем автобуса «МАЗ-20306» по маршруту Главный ж/д вокзал - областная туберкулёзная больница двигался в сторону площади Театральной. Недалеко от дома № 31 на улице Советской он резко нажал на тормоз. Автобус покачнулся с такой силой, что одна из пассажирок в салоне транспорта упала.Как сообщили очевидцы в соцсетях, пассажирка подвернула ногу, ей пришлось вызывать «скорую».По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшую девушку с травмами доставили в больницу.