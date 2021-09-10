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В Ростове водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку

В Ростове водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку-пешехода. ДТП произошло 11 сентября примерно в 18:00.

По предварительной информации, за рулем общественного маршрута № 124 находился 67-летний водитель. Он двигался от проспекта Ростсельмаша по Шолохова в сторону улицы Российской. Внезапно на пешеходный переход выскочила девушка, которая хотела перейти дорогу на красный сигнал светофора. Мужчина попытался остановить транспорт, но было уже слишком поздно, и он сбил ростовчанку.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 19-летняя девушка получила различные травмы. Ее госпитализировали. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
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