Огромное дерево упало на иномарку в одном из дворов Ростова



В Ростове на улице Погодина огромное дерево упало на припаркованную иномарку. Инцидент произошёл 11 июля около 16 часов.



По словам очевидцев происшествия, дерево повалил порыв ветра. Тополь накренился и рухнул на стоявший внизу «Сузуки». В результате автомобиль получил механические повреждения.



Местный житель рассказал, что состояние дерева давно внушало опасение, о чём он сообщал в управляющую компанию. Однако никаких мер принято не было. В УК «СпецСтрой» факт обращения жильца отрицают.



Представители компании выехали на место ЧП, оценили ситуацию и пообщались с владельцем иномарки.

- С этой проблемой сейчас разбираемся, – прокомментировали в «СпецСтрой».



По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Когда будут ликвидированы последствия ЧП, пока неизвестно.