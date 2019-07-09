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Огромное дерево упало на иномарку в одном из дворов Ростова

Огромное дерево упало на иномарку в одном из дворов Ростова
В Ростове на улице Погодина огромное дерево упало на припаркованную иномарку. Инцидент произошёл 11 июля около 16 часов.

По словам очевидцев происшествия, дерево повалил порыв ветра. Тополь накренился и рухнул на стоявший внизу «Сузуки». В результате автомобиль получил механические повреждения.

Местный житель рассказал, что состояние дерева давно внушало опасение, о чём он сообщал в управляющую компанию. Однако никаких мер принято не было. В УК «СпецСтрой» факт обращения жильца отрицают.

Представители компании выехали на место ЧП, оценили ситуацию и пообщались с владельцем иномарки.
- С этой проблемой сейчас разбираемся, – прокомментировали в «СпецСтрой».

По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Когда будут ликвидированы последствия ЧП, пока неизвестно.

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