В Роcтовcкой облаcти накануне cвоего дня рождения пропал пожилой мужчина

В Ростовской области разыскивают пропавшего накануне дня рождения пенсионера. О местонахождении Анатолия Шевченко нет информации больше суток.Пропавший мужчина - житель Мясниковского района. Днем 15 сентября, накануне своего 71-го дня рождения, он ушел из дома и пропал без вести. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию с просьбой помочь в поисках.На вид пожилому мужчине - 85-90 лет, рост - примерно 173 сантиметра, у него худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Он был одет в темно-зеленую куртку, серые штаны, коричневую кепку и серо-белую рубашку. На ногах у пенсионера были кеды.Если у вас есть информация о том, что где может быть Анатолий, просьба позвонить по номерам в полицию: 102, 8 (86349) 2-33-12 или 8-928-216-72-48.