В «Рио» под Ростовом погиб 31-летний мужчина

В гостинично-развлекательном комплексе «Рио» утонул 31-летний мужчина. Трагедия произошла 28 июля в учреждении в хуторе Ленинаван.О самом происшествии сообщил заместитель губернатора донского региона Михаил Корнеев. Информацию о ЧП подтвердил источник DonDay.ru.По информации портала, ростовчанин в тот вечер немного подвыпил. Он отдыхал с компанией у бассейна. После принятого алкоголя он полез в воду, ударился головой и потерял сознание.Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе экспертизы.