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В «Рио» под Ростовом погиб 31-летний мужчина

В «Рио» под Ростовом погиб 31-летний мужчина
В гостинично-развлекательном комплексе «Рио» утонул 31-летний мужчина. Трагедия произошла 28 июля в учреждении в хуторе Ленинаван.

О самом происшествии сообщил заместитель губернатора донского региона Михаил Корнеев. Информацию о ЧП подтвердил источник DonDay.ru.
По информации портала, ростовчанин в тот вечер немного подвыпил. Он отдыхал с компанией у бассейна. После принятого алкоголя он полез в воду, ударился головой и потерял сознание.

Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе экспертизы.

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