Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В результате атаки БПЛА в Сальске перекрыли несколько улиц

В результате атаки БПЛА в Сальске перекрыли несколько улиц
В городе Сальске Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перекрыты несколько улиц. Об этом стало известно от главы Сальского района Владимира Березовского.

В районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерной и саперной разведке.

- В границах зоны ограничения работают специалисты правоохранительных органов и оперативных служб, - написал Владимир Березовский.

В ночь на 29 июля в Ростовской области произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов. По информации от временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, в городе Сальске на улице Социалистической в частном доме были повреждены крыша и окна. Также был повреждён автомобиль на улице Островского. В момент падения беспилотника рядом с автомобилем находился водитель. Мужчина погиб на месте.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.