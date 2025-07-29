В результате атаки БПЛА в Сальске перекрыли несколько улиц

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В городе Сальске Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перекрыты несколько улиц. Об этом стало известно от главы Сальского района Владимира Березовского.В районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерной и саперной разведке.- В границах зоны ограничения работают специалисты правоохранительных органов и оперативных служб, - написал Владимир Березовский.В ночь на 29 июля в Ростовской области произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов. По информации от временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, в городе Сальске на улице Социалистической в частном доме были повреждены крыша и окна. Также был повреждён автомобиль на улице Островского. В момент падения беспилотника рядом с автомобилем находился водитель. Мужчина погиб на месте.