В реанимации скончался житель Таганрога, пострадавший при взрыве самогонного аппарата
В Таганроге скончался мужчина, пострадавший при взрыве самогонного аппарата. Он умер в реанимации городской БСМП, сообщил DonDay.ru. Точная дата смерти пока не известна.
Трагедия случилась вечером 13 февраля в десятиэтажном доме № 16/1 в переулке Новом. Мужчина готовил на кухне самогон. В какой-то момент аппарат взорвался, видимо, из-за нарушения правил эксплуатации. Хозяина квартиры с ожогами 90% поверхности тела госпитализировали в БСМП. Состояние 49-летнего пострадавшего врачи оценивали как среднетяжелое. Однако спасти его не смогли.