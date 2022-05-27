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В Пролетарском районе Ростовской области 52-летний мужчина едва не утонул в реке

В Пролетарском районе Ростовской области 52-летний мужчина едва не утонул в реке

В Пролетарском районе Ростовской области 52-летний мужчина едва не утонул в реке Черпак. Инцидент случился днем 30 мая в районе хутора Первомайского. Об этом рассказала помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

Мужчина отдыхал с друзьями на берегу и решил искупаться. Он полез в воду. Подвыпившего мужчину не остановило то, что место не оборудовано под полноценный пляж, а до начала летнего сезона на купание действовал запрет. Когда он резко окунулся, у него сбилось дыхание. Мужчина не мог сделать ни вдох, ни выдох, поэтому потерял ориентацию в пространстве.

В этот момент неподалеку находился спасательный патруль. Он поднял мужчину на борт и доставил его на берег. От предложенной медпомощи пострадавший отказался.
Фото: помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова
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