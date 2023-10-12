В Азове при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области дедушка погиб при пожаре в частном доме. Трагедия случилась 8 октября в городе Азове.Местные жители увидели столб черного дыма около полудня. Они тут же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники. Как выяснилось, горел дом № 9 по улице Генуэзской.Пожар случился на кухне. Пламя охватило несколько квадратных метров дома. Потушив возгорание, огнеборцы обнаружили тело 89-летнего хозяина жилья. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Местные жители добавили, что дедушка хранил кучу хлама в своем доме. В тот день мусор и загорелся.