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В Азове при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

В Азове при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина
В Ростовской области дедушка погиб при пожаре в частном доме. Трагедия случилась 8 октября в городе Азове.

Местные жители увидели столб черного дыма около полудня. Они тут же вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники. Как выяснилось, горел дом № 9 по улице Генуэзской.

Пожар случился на кухне. Пламя охватило несколько квадратных метров дома. Потушив возгорание, огнеборцы обнаружили тело 89-летнего хозяина жилья. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Местные жители добавили, что дедушка хранил кучу хлама в своем доме. В тот день мусор и загорелся.
Фото: Rostov.ru.
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