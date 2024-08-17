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Двое мужчин погибли в пожаре в Ростовской области

Двое мужчин погибли в пожаре в Ростовской области
В Ростовской области, в Верхнедонском районе, произошел пожар, в результате которого погибли два мужчины. Трагедия случилась 17 августа в хуторе Быковском.

Утром загорелся частный дом №97. Соседи заметили поднимающийся дым и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли, крыша помещения уже обрушилась под воздействием огня, который распространился на 54 квадратных метров территории.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар тушили 11 человек на четырех единицах спецтехники.

Во время разбора завалов были обнаружены тела двух местных жителей, личность которых устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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