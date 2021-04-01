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В Новошахтинске водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину

В Новошахтинске водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину
В Новошахтинске 78-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Происшествие случилось 2 апреля около 19 часов.

По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2110» ехал по улице Отечественной. В районе дома №113А на дорогу переходила пенсионерка. Из-за припаркованного автомобиля мужчина не сразу увидел пешехода. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно - женщина оказалась под колесами легковушки.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавшую с травмами доставили в центральную районную больницу Новошахтинска.

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