В Новошахтинске водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину

В Новошахтинске 78-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Происшествие случилось 2 апреля около 19 часов.По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2110» ехал по улице Отечественной. В районе дома №113А на дорогу переходила пенсионерка. Из-за припаркованного автомобиля мужчина не сразу увидел пешехода. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно - женщина оказалась под колесами легковушки.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавшую с травмами доставили в центральную районную больницу Новошахтинска.