В Ростове 35-летняя женщина попала под колеса легковушки

В донской столице водитель «ВАЗ-21104» сбил женщину-пешехода. ДТП случилось в полдень 30 ноября на улице Вавилова, 94.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 35-летняя женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте. В это время к ней приближался 39-летний водитель легковушки. Мужчина не смог избежать столкновения и сбил пешехода.- В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.