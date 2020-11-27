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В Ростове 35-летняя женщина попала под колеса легковушки

В Ростове 35-летняя женщина попала под колеса легковушки
В донской столице водитель «ВАЗ-21104» сбил женщину-пешехода. ДТП случилось в полдень 30 ноября на улице Вавилова, 94.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 35-летняя женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте. В это время к ней приближался 39-летний водитель легковушки. Мужчина не смог избежать столкновения и сбил пешехода.

- В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.

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