Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове иномарка влетела в легковушку и перевернулась

В Ростове иномарка влетела в легковушку и перевернулась
В Ростове на Западном иномарка на полном ходу влетела в «Ладу» и перевернулась. ДТП случилось 29 августа.

Как сообщают очевидцы, автомобиль «Ниссан» на полном ходу врезался в «Ладу». От силы удара иномарка перевернулась на крышу. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи.

По словам свидетелей, вероятно, водитель «перевертыша» был в нетрезвом виде.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только легковые автомобили.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.