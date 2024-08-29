В Ростове иномарка влетела в легковушку и перевернулась

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В Ростове на Западном иномарка на полном ходу влетела в «Ладу» и перевернулась. ДТП случилось 29 августа.Как сообщают очевидцы, автомобиль «Ниссан» на полном ходу врезался в «Ладу». От силы удара иномарка перевернулась на крышу. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи.По словам свидетелей, вероятно, водитель «перевертыша» был в нетрезвом виде.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только легковые автомобили.