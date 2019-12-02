Полицейская машина влетела под «ГАЗель» в Ростове



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием полицейской машины. Авария случилась днём 4 декабря в районе Центральной городской больницы на проспекте Ворошиловском.



По предварительным данным, водитель «Мерседеса» дорожно-патрульной службы не справился с управлением. Он въехал под припаркованный у тротуара грузовик «ГАЗ».



Легковой автомобиль получил довольно серьёзные механические повреждения. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас по факту происшествия проводится служебная проверка.

