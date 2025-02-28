В Ростовской области машина вылетела в кювет и перевернулась

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В Ростовской области днем 28 февраля произошла авария: легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Инцидент случился недалеко от Красного Сулина, на трассе, ведущей в Новошахтинск из Гуково.По предварительным данным, водитель не удержал контроль над машиной, в результате чего она на большой скорости оказалась в кювете и перевернулась.На месте происшествия работают экстренные службы - спасатели и медики скорой помощи. По словам свидетелей, водитель автомобиля был доставлен в больницу.Детали происшествия в данный момент уточняются.