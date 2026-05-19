На мусорном полигоне в Новошахтинске вспыхнули отходы

- Площадь тления порядка 100 квадратных метров, задымление присутствует. Задействовано три единицы спецтехники, - уточнила чиновница.

В Новошахтинске 18 мая произошел пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Возгорание произошло на северо-западной окраине города. Местные жители заметили дым и вызвали пожарных.Открытое горение спасателям удалось ликвидировать. Сейчас специалисты продолжают пересыпать очаги тления грунтом.Напомним, совсем недавно пожарные потушили возгорание на полигоне ТКО в Новочеркасске. На это у них ушло пять дней.