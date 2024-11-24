В Новошахтинске 54-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме Новошахтинска погиб мужчина. Трагедия случилась 23 ноября на улице 3-го сентября, 54.Около 15:30 домохозяин уснул с тлеющей сигаретой на диване. В какой-то момент пепел поджог обивку. Пламя разгорелось и охватило порядка 10 квадратных метров.На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за час они полностью потушили огонь.- По предварительным данным, 54-летний мужчина пытался выбраться на улицу, но не смог этого сделать. Глотки едкого дыма стали для него смертельными, - сообщили в региональном ГУ МЧС.