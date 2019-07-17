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В Ростовской области водитель иномарки, сдавая назад, сбил 70-летнего пешехода

В Ростовской области водитель иномарки, сдавая назад, сбил 70-летнего пешехода
Фото: ulpravda.ru
Пенсионер пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Дорожное происшествие случилось 16 июля в Волгодонске на проспекте Курчатова.

По предварительной информации, 46-летний мужчина за рулём «Хендай Акцент» выезжал с парковки возле дома № 18. Сдавая назад, водитель не заметил мужчину и сбил его.
- 70-летний пешеход получил различные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, - пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

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