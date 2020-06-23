В Новочеркасске водитель легковушки сбил пенсионерку
Пожилая женщина получила травмы, попав под колёса иномарки в Новочеркасске. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Баклановском около 15 часов 24 июня.
По предварительной информации, 45-летний водитель «Рено Логана» тронулся с места и не убедился, что поблизости нет пешеходов. В этот момент вдоль пешеходного ограждения по проезжей части шла 68-летняя женщина, и автомобилист сбил её.
- В результате ДТП пенсионерка получила травмы, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Пострадавшую доставили в больницу.