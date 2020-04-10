В Ростовской области водитель иномарки сбил пенсионерку
В Азове Ростовской области пенсионерка получила травмы, попав под колёса авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 апреля около 15:30 на улице Маяковского.
Предварительно, по нерегулируемому пешеходному переходу шла 63-летняя женщина. В этот момент по дороге ехал 33-летний мужчина на «Киа Рио». Автомобилист сбил пенсионерку.
- В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Подробности происшествия устанавливаются.