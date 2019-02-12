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В Новочеркасске водитель иномарки сбил пенсионерку

В Новочеркасске водитель иномарки сбил пенсионерку
Фото: Rosmedicinfo.ru

В Новочеркасске в результате ДТП пострадала пенсионерка. Дорожное происшествие случилось 4 февраля около половины седьмого вечера на улице Урицкого.

По предварительным данным, водитель «Рено Меган» двигался в направлении улицы Фрунзе. Неожиданно перед машиной на дорогу вышла женщина. Мужчина не успел остановиться и сбил пешехода, сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате происшествия 61-летняя местная жительница получила травмы различной степени тяжести. На «скорой» женщину доставили в больницу.

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