В Новочеркасске таксист сбил женщину на «зебре»



Женщина попала под колёса такси в Новочеркасске. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Московской около 16 часов 11 июня, передает DonDay Новочеркасск.



За рулём «Форда Торнео» ехал 71-летний мужчина. Он двигался в сторону Троцкой площади. В районе улицы Красноармейской он ненадолго перевёл взгляд на навигатор. Как раз в это время по «зебре» шла 63-летняя женщина. Водитель не заметил её и сбил.



В результате происшествия женщина-пешеход получила несколько травм, включая открытый перелом. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили её в больницу.