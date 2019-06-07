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В Новочеркасске таксист сбил женщину на «зебре»

В Новочеркасске таксист сбил женщину на «зебре»
Женщина попала под колёса такси в Новочеркасске. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Московской около 16 часов 11 июня, передает DonDay Новочеркасск.

За рулём «Форда Торнео» ехал 71-летний мужчина. Он двигался в сторону Троцкой площади. В районе улицы Красноармейской он ненадолго перевёл взгляд на навигатор. Как раз в это время по «зебре» шла 63-летняя женщина. Водитель не заметил её и сбил.

В результате происшествия женщина-пешеход получила несколько травм, включая открытый перелом. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили её в больницу.

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