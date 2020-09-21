В Новочеркасске в ДТП с легковым автомобилем пострадал мотоциклист

В Новочеркасске в аварии с «Ладой Калиной» пострадал мотоциклист. Происшествие случилось 22 сентября около 15:30 на Харьковском шоссе, 10. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Проехав на красный свет, водитель двухколесного транспорта врезался в машину «Лада Калина», за рулем которой находился 58-летний мужчина.- В результате аварии пострадал 43-летний мотоциклист. Его доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.