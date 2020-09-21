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В Новочеркасске в ДТП с легковым автомобилем пострадал мотоциклист

В Новочеркасске в ДТП с легковым автомобилем пострадал мотоциклист
В Новочеркасске в аварии с «Ладой Калиной» пострадал мотоциклист. Происшествие случилось 22 сентября около 15:30 на Харьковском шоссе, 10. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Проехав на красный свет, водитель двухколесного транспорта врезался в машину «Лада Калина», за рулем которой находился 58-летний мужчина.

- В результате аварии пострадал 43-летний мотоциклист. Его доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

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