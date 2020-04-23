В Новочеркасске пропавший без вести пенсионер попал в БСМП после падения с 4 этажа
В Новочеркасске пропавшего больше 2,5 месяцев назад пенсионера нашли в БСМП. В конце апреля мужчина попал в реанимацию.
76-летний местный житель пропал 18 февраля. Он ушёл из дома на улице Александровской и обратно не вернулся.
В конце апреля новоцеркассец попал в больницу, сообщает DonDay-novocherkassk. Он был госпитализирован после падения с четвёртого этажа. В больнице у него диагностировали перелом костей таза и воспаление легких.
В настоящее время пожилой пациент переведён из палаты интенсивной терапии в травматологию, где продолжает проходить лечение.