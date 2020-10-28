В Новочеркасске неизвестные устроили стрельбу по бездомной собаке
В Новочеркасске пытались убить бездомную собаку. Происшествие случилось 25 октября в микрорайоне Молодежный.
Жители частного сектора позвонили местным зоозащитникам с просьбой помочь Чебураке (именно так зовут местную любимицу). Собаку подкармливали всем районом, однако хозяин для животного не нашелся - Чебурака жила на улице. Однажды люди обратили внимание, что она волочит задние лапы. Сначала дончане подумали, может кто-то палкой ударил. Однако реальность оказалась трагичнее — бедолагу хотели застрелить.
Рентгеновский снимок показал, что в позвоночнике животного застряли две пули. Выяснились и другие подробности случившегося.
- В собаку стреляли на глазах у детей. Маленькие очевидцы рассказывали родителям, как из машины вышел мужчина и открыл огонь по животному, - рассказала зоозащитница организации «Шанс» Оксана.
Сейчас о состоянии Чебураки сложно что-либо сказать. Она по-прежнему не может двигать задними лапами, но никто пока не знает, испытывает ли собака боль, или же совсем не чувствует конечностей. Единственное, что известно наверняка - аппетит у четвероногой не пропал.
В субботу, 31 октября, ей назначили прием у нейрохирурга в Ростове. Вот только везти пострадавшую пока некому. У волонтера такой возможности нет, а куратора найти не удается. Женщина не отчаивается и продолжает искать небезразличного человека, который сможет позаботиться о передержке и восстановлении после операции. Сейчас пострадавшему животному особенно необходимы дом и забота.
Ранее похожий случай произошел и в Каменске-Шахтинском. Живодер попал коту Кюри в шейный отдел позвоночника. К счастью, его успешно прооперировали, и теперь четвероногий заново учится ходить.
Однако и в Новочеркасске подобные случаи происходят не впервые. Неделю назад нашли труп собаки со следами стрельбы. Еще ранее на Харьковском шоссе, соединяющем Новочеркасск и Шахты, обнаружили четыре трупа бездомных собак.
Зачастую такие случаи остаются безнаказанными, так как не удается сразу найти злоумышленника, да и мало кто пойдет писать заявление в полицию, переживая за бездомных четвероногих.
Однако зоозащитники и волонтеры не собираются оставлять это просто так: в ближайшем времени они намерены подать заявление в полицию, чтобы прекратить отстрел невиновных животных