В Батайске истерзанного после собачьих боев пса бросили умирать на улице
В Батайске выбросили растерзанного на собачьи боях псах. Метиса акита-ину и стаффорда с многочисленными ранениями хозяева привезли на машине и выбросили в районе ДНТ «Труд» 10 октября.
На следующий день брошенное умирающее животное нашла местная жительница. Она позвонила местным волонтёрам и попросила забрать пса.
Защитники животных сразу же выехали на место - терять нельзя было ни минуты. Они забрали собаку и отвезли в ближайшую ветклинику.
Четырехгодовалое животное к ветеринарам поступило в очень тяжелом состоянии. На его теле буквально не было живого места.
- В клинику мы его привезли обезвоженного и истощенного. На лапах, холке, спине и даже на половых органах собаки были многочисленные прокусы и рваные раны, - рассказал волонтер Илья Нурутдинов. - Кроме того, на голове животного была глубокая рана от удара, который стал причиной черепно-мозговой травмы. Именно из-за нее через некоторое время перестали работать легкие.
Чтобы восстановить водный баланс, врачи использовали физраствор. Однако в первый день ввести внутривенно его не удалось - вены не прощупывались еще сутки, пока не улучшился тонус кожи. Тем временем животному зашили и обработали раны и частично скальпировали. В процессе лечения врачи также удалили всех личинок, которыми был покрыт пес.
- Судя по их количеству, личинки жили на собаке уже дня четыре, - добавил Илья. - Как правило, они объедают отмершие клетки животного, поэтому запаха от ран не было. А так как рано или поздно отмершие клетки заканчиваются, личинки стали съедать пса заживо.
В каком состоянии находилось животное эти четыре дня, известно лишь подонкам, которые его выбросили.
Врачи несколько дней боролись за жизнь четвероногого друга, но организм собаки был слишком ослаблен - слишком поздно он попал в ветклинику. На пятые сутки пес скончался.
По словам руководителя зоозащитной организации, характер ранений указывает на подпольные бои. При том, это не первый случай, когда собачьи бизнесмены избавляются от псов, проигравших бой и не способных больше приносить победы вместе с деньгами.
Так как эти бои незаконные, то они проходят, скорее всего, часто. Страшно представить, сколько еще животных погибли в результате собачьих боев, которые регулярно проводятся на территории Ростовской области.