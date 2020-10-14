В Батайске истерзанного после собачьих боев пса бросили умирать на улице

В Батайске выбросили растерзанного на собачьи боях псах. Метиса акита-ину и стаффорда с многочисленными ранениями хозяева привезли на машине и выбросили в районе ДНТ «Труд» 10 октября.На следующий день брошенное умирающее животное нашла местная жительница. Она позвонила местным волонтёрам и попросила забрать пса.Защитники животных сразу же выехали на место - терять нельзя было ни минуты. Они забрали собаку и отвезли в ближайшую ветклинику.Четырехгодовалое животное к ветеринарам поступило в очень тяжелом состоянии. На его теле буквально не было живого места.- В клинику мы его привезли обезвоженного и истощенного. На лапах, холке, спине и даже на половых органах собаки были многочисленные прокусы и рваные раны, - рассказал волонтер Илья Нурутдинов. - Кроме того, на голове животного была глубокая рана от удара, который стал причиной черепно-мозговой травмы. Именно из-за нее через некоторое время перестали работать легкие.Чтобы восстановить водный баланс, врачи использовали физраствор. Однако в первый день ввести внутривенно его не удалось - вены не прощупывались еще сутки, пока не улучшился тонус кожи. Тем временем животному зашили и обработали раны и частично скальпировали. В процессе лечения врачи также удалили всех личинок, которыми был покрыт пес.- Судя по их количеству, личинки жили на собаке уже дня четыре, - добавил Илья. - Как правило, они объедают отмершие клетки животного, поэтому запаха от ран не было. А так как рано или поздно отмершие клетки заканчиваются, личинки стали съедать пса заживо.В каком состоянии находилось животное эти четыре дня, известно лишь подонкам, которые его выбросили.Врачи несколько дней боролись за жизнь четвероногого друга, но организм собаки был слишком ослаблен - слишком поздно он попал в ветклинику. На пятые сутки пес скончался.По словам руководителя зоозащитной организации, характер ранений указывает на подпольные бои. При том, это не первый случай, когда собачьи бизнесмены избавляются от псов, проигравших бой и не способных больше приносить победы вместе с деньгами.Так как эти бои незаконные, то они проходят, скорее всего, часто. Страшно представить, сколько еще животных погибли в результате собачьих боев, которые регулярно проводятся на территории Ростовской области.