Неизвестные отравили и сбили дворнягу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестные отравили бездомную собаку. Об этом 12 августа сообщил DonDay.ru.
Происшествие случилось около 12:00 на Центральном рынке. Местная жительница Виктория Бережная шла в сторону остановки, когда услышала истошный вой животного. На визг начали сбегаться прохожие вместе со стаей собак. Тогда ростовчанка поняла: что-то случилось с одной из дворняг.
- Мужчина нес собаку на руках прямо от дороги, после чего положил на тротуар, - рассказала Виктория. – По его словам, животное кто-то накормил, после чего оно упало посреди проезжей части, где его сбила машина. В итоге собака билась в судорогах на глазах неравнодушных очевидцев.
Прохожие пытались напоить беднягу и обливали ее водой, чтобы та пришла в себя. Каждые семь минут она теряла сознание, после чего продолжала биться в конвульсиях. Один из очевидцев позвонил ветеринарам, и ему посоветовали вколоть собаке витамин Б12, который способен вывести яд из организма. Но даже лекарство не помогло животному.
- Спустя примерно 40 минут четвероногая бедняга скончалась, - вспоминает ростовчанка. – Все прохожие пытались спасти дворнягу, однако все попытки оказались тщетными.