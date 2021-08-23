В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с «Акцентом»

Два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Ростовской области. Авария произошла около 18 часов 24 августа в Новочеркасске.По предварительной информации, 24-летний парень за рулем «Ниссана Мурано» ехал по улице Спортивной. В районе дома № 13 он не справился с управлением, вылетел на обочину, после чего оказался на «встречке», где врезался в «Хендай Акцент».- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 27-летний водитель «Акцента», а его пассажирке была оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Удивительно, как водитель «Ниссана» не пострадал. Судя по фото с места аварии, его машина превратилась в груду металла. Вероятно, серьезных травм парню удалось избежать благодаря сработавшим подушкам безопасности.