Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с «Акцентом»

В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с «Акцентом»
Два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Ростовской области. Авария произошла около 18 часов 24 августа в Новочеркасске.

По предварительной информации, 24-летний парень за рулем «Ниссана Мурано» ехал по улице Спортивной. В районе дома № 13 он не справился с управлением, вылетел на обочину, после чего оказался на «встречке», где врезался в «Хендай Акцент».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 27-летний водитель «Акцента», а его пассажирке была оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Удивительно, как водитель «Ниссана» не пострадал. Судя по фото с места аварии, его машина превратилась в груду металла. Вероятно, серьезных травм парню удалось избежать благодаря сработавшим подушкам безопасности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.