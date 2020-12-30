В Ростовской области 38-летний мужчина пострадал в аварии двух иномарок

На Дону 38-летний водитель иномарки пострадал в ДТП. Авария произошла утром 3 января на 54-м километре автодороги Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.По предварительной информации, мужчина за рулем «Хендай Акцент» начал обгонять автомобиль «Опель Астра», ехавший перед ним. Не справившись с управлением, шофер заехал на обочину и врезался в иномарку. Столкновение было такой силы, что «Хендай» превратился в груду металла, а боковая часть «Опеля» вогнулась в салон.- В результате аварии 38-летний мужчина с травмами доставлен в медучреждение, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.