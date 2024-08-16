В Новочеркасске 51-летняя пассажирка «Лады» пострадала в ДТП

Фото: Rostov.ru

В городе Новочеркасске Ростовской области 51-летняя пассажирка пострадала в ДТП. Авария произошла 16 августа около 06:30.Предварительно, 62-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по улице Ростовский выезд, 27. На регулируемом перекрестке он проехал на «красный». На большой скорости легковушка врезалась в «Ладу Ниву» под управлением 30-летнего мужчины.Удар был настолько сильным, что «Ларгус» съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение с забором.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП травмы получила 51-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение.