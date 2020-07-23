В Новочеркасске 14-летний парень попал в реанимацию после того, как него упала стена дома

В Новочеркасске стена частного дома рухнула на двух подростков. Происшествие случилось 24 июля в переулке Окружном.По предварительным данным, 14-летний и 17-летний друзья пришли к мужчине копать канаву. Во время работ стена дома не выдержала и упала на детей. Один из них получил легкие ссадины, а вот младшему повезло намного меньше - его полностью накрыла упавшая стена.Сейчас подросток находится в реанимации. За его жизнь борются врачи. Скорее всего, в отношении хозяина дома начнется расследование о причинении вреда по неосторожности.