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В Новочеркасске 14-летний парень попал в реанимацию после того, как него упала стена дома

В Новочеркасске 14-летний парень попал в реанимацию после того, как него упала стена дома
В Новочеркасске стена частного дома рухнула на двух подростков. Происшествие случилось 24 июля в переулке Окружном.

По предварительным данным, 14-летний и 17-летний друзья пришли к мужчине копать канаву. Во время работ стена дома не выдержала и упала на детей. Один из них получил легкие ссадины, а вот младшему повезло намного меньше - его полностью накрыла упавшая стена.

Сейчас подросток находится в реанимации. За его жизнь борются врачи. Скорее всего, в отношении хозяина дома начнется расследование о причинении вреда по неосторожности.

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