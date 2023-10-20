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В Новочеркасске 14-летний парень разбился насмерть в столкновении с опорой ЛЭП

В Новочеркасске 14-летний парень разбился насмерть в столкновении с опорой ЛЭП
В городе Новочеркасске Ростовской области 14-летний парень разбился насмерть, врезавшись в опору ЛЭП. Авария произошла днем 20 октября на проспекте Парковом.

По предварительным данным, парень за рулем скутера «Альфа Рейсер» ехал в районе дома № 10. Он потерял управление, наехал на бордюрный камень и на полном ходу протаранил опору ЛЭП.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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