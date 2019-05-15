В Ростове на стройке погиб рабочий, упав с восьмого этажа



Фото: bash.news



В Ростове в результате падения с высоты погиб рабочий. Трагический случай произошёл в Кировском районе города на улице Красноармейской.



По предварительной информации, 17 мая бригада выполняла укладку кирпича на восьмом этаже строящегося дома. Во время работ 41-летний мужчина сорвался и упал с высоты. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

- По факту происшествия начата проверка, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагического случая.