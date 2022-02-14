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В Морозовске полицейский попал в реанимацию после драки с местным жителем: видео

В Морозовске полицейский попал в реанимацию после драки с местным жителем: видео
В Морозовске местный житель до полусмерти избил сотрудника полиции. Происшествие случилось 12 февраля в одном из кафе города.

По версии следствия, в тот день правоохранитель не работал. В гражданской одежде он находился в заведение общепита, когда на него набросился мужчина. Полицейский пытался защищаться, но неизвестный наносил удар за ударом, жестоко избивая сотрудника МВД. В какой-то момент он схватил его и перебросил через бедро. При падении полицейский ударился головой о пол. Как сообщил источник Rostov.ru, пострадавшим оказался начальник паспортного стола.

Прибывшие медики госпитализировали полицейского в тяжелом состоянии. Правоохранителя доставили в реанимацию, где за его жизнь борются врачи.

Подозреваемого уже задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в отношении 36-летнего горожанина возбудили уголовное дело по «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото/видео: соцсети.
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