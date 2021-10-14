В Ростове мужчина оказался в реанимации после драки на улице

В Ростове мужчину жестоко избили на улице. Происшествие случилось вечером 15 октября на улице Зоологической.Как стало известно Rostov.ru, компания приятелей отдыхала в районе зоопарка. В какой-то момент между друзьями возник конфликт. Одного из них избили до того, что он стал терять сознание. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, а после - в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт нападения на местного жителя. Подозреваемым оказался 21-летний знакомый пострадавшего. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вину парня докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.