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В Ростове мужчина оказался в реанимации после драки на улице

В Ростове мужчина оказался в реанимации после драки на улице
В Ростове мужчину жестоко избили на улице. Происшествие случилось вечером 15 октября на улице Зоологической.

Как стало известно Rostov.ru, компания приятелей отдыхала в районе зоопарка. В какой-то момент между друзьями возник конфликт. Одного из них избили до того, что он стал терять сознание. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, а после - в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт нападения на местного жителя. Подозреваемым оказался 21-летний знакомый пострадавшего. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вину парня докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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