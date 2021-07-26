Спасатели участвовали в ликвидации последствий взрыва в многоэтажке в Ростове

Спасатели приняли участие в ликвидации последствий взрыва в многоэтажке Ростова. Об этом 28 июля сообщили во 2-й ПСО ФПС ГПС.ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице Ларина, 11. По предварительной информации, 24 июля там взорвался бытовой газ. В одной из квартир выбило стекла в металлопластиковых окнах. Вероятно, именно там произошел взрыв.На место происшествия прибыли все экстренные службы города: газовая служба, спасатели, полиция и медики.В результате ЧП пострадали люди. Количество пострадавших пока неизвестно.Жителей дома эвакуировали. Сейчас на месте работают специалисты.