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Спасатели участвовали в ликвидации последствий взрыва в многоэтажке в Ростове

Спасатели участвовали в ликвидации последствий взрыва в многоэтажке в Ростове
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий взрыва в многоэтажке Ростова. Об этом 28 июля сообщили во 2-й ПСО ФПС ГПС.

ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице Ларина, 11. По предварительной информации, 24 июля там взорвался бытовой газ. В одной из квартир выбило стекла в металлопластиковых окнах. Вероятно, именно там произошел взрыв.

На место происшествия прибыли все экстренные службы города: газовая служба, спасатели, полиция и медики.

В результате ЧП пострадали люди. Количество пострадавших пока неизвестно.

Жителей дома эвакуировали. Сейчас на месте работают специалисты.

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