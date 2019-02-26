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В многоэтажке Таганрога прогремел взрыв

В многоэтажке Таганрога прогремел взрыв
Вечером 27 февраля в многоэтажном доме в Таганроге прогремел взрыв. ЧП произошло в многоэтажке № 27/3 по Мариупольскому шоссе.

Жильцы дома рассказали, что хлопок был слышен на шестом этаже. Ударной волной в квартире выбило входную железную дверь и оконную бетонную перемычку. Фрагмент упал на припаркованную рядом с подъездом машину.
- Я почувствовал толчок и услышал хлопок, - рассказал житель многоэтажки Денис. - Вышел в подъезд и увидел, как хозяева с детьми выбегали из квартиры, где произошёл взрыв. К счастью, никто из них не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что, по предварительным данным, в доме случился взрыв бытового газа. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту начата проверка.

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