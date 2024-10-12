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В массовом ДТП в Ростове пострадали двое

В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадали двое. Происшествие случилось 11 октября на проспекте Будённовском, 90/133.

По предварительным данным, примерно в 22:30 на красный свет проехал 32-летний водитель «Лады Гранты» и столкнулся с «Мерседесом Бенц». После столкновения «Мерседес» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Ниссаном Кашкай». Кроссовер, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Ауди», который стоял позади него.

В донской Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадали 25-летний пассажир «Мерседеса» и 51-летний водитель «Ниссана». Они были доставлены в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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