В лобовом столкновении легковушек в Ростовской области пострадал водитель



В Красносулинском районе Ростовской области в результате ДТП пострадал водитель. Авария произошла утром 6 ноября в посёлке Первомайском.



По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он «лоб в лоб» столкнулся с «Фордом Фокусом» под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадал водитель «девяносто девятой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Для ликвидации последствий аварии привлекали спасателей Зверевского ПСП. Специалисты деблокировали водителя из искорёженного автомобиля и передали его медикам для госпитализации.



