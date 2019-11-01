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В лобовом столкновении легковушек в Ростовской области пострадал водитель

В лобовом столкновении легковушек в Ростовской области пострадал водитель
В Красносулинском районе Ростовской области в результате ДТП пострадал водитель. Авария произошла утром 6 ноября в посёлке Первомайском.

По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он «лоб в лоб» столкнулся с «Фордом Фокусом» под управлением 55-летнего мужчины.
- В результате ДТП пострадал водитель «девяносто девятой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Для ликвидации последствий аварии привлекали спасателей Зверевского ПСП. Специалисты деблокировали водителя из искорёженного автомобиля и передали его медикам для госпитализации.

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