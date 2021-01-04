Житель Шахт скончался на остановке по пути на работу

В Шахтах 58-летний мужчина скончался по пути на работу. Происшествие случилось на улице Федосеевой утром 11 января.Александр Кузнецов работал на местном предприятии водителем большегрузов. В день ЧП он стоял на остановке, ожидая общественный транспорт, которым добирался на работу. Внезапно ему стало плохо. Мужчина скатился по ступенькам, ведущим вниз, к проезжей части.На место вызвали «скорую», однако помочь шахтинцу было уже нельзя. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, передаёт DonDay Шахты.Трагедия стала настоящим шоком для семьи Александра, ведь он никогда не жаловался на здоровье. У шахтинца остались супруга и несовершеннолетняя дочь.