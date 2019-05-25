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Молодой спортсмен скончался при загадочных обстоятельствах в Шахтах

Молодой спортсмен скончался при загадочных обстоятельствах в Шахтах
При загадочных обстоятельствах в Шахтах скончался 22-летний парень. Инцидент случился 24 мая в собственном доме молодого человека.

В квартире Илья (прим. - имя изменено) занимался своими делами. Неожиданно ему стало плохо, парень упал на пол и лишился чувств. Он никак не приходил в сознание, и родные вызвали сотрудников скорой помощи. Медики пытались вернуть его к жизни, но безуспешно, передает DonDay.

До сих пор непонятно, что стало причиной внезапной смерти Ильи. Точный ответ удастся получить после экспертизы.

Известно, что парень являлся мастером спорта по боксу. Он с детва вёл активный образ жизни. Близкие отмечают, что он очень любил жизнь и никогда не испытывал проблем со здоровьем.

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