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В Каменском районе разбились два автомобиля

В Каменском районе разбились два автомобиля
В Каменском районе 1 декабря произошло жесткое ДТП. В районе хутора Поповка лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Водитель «Нивы» потерял управление на закругленном участке дороги. Внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с «БМВ». От удара машины отбросило в разные стороны. Отечественное авто вылетело в кювет, а немецкая легковушка перекрыла проезжую часть.

По информации газеты «Новость», внедорожник вытаскивали из кювета два КамАЗа. «Ниву» и «БМВ» увезли с места аварии на эвакуаторе. К счастью, никто из участников не пострадал.
Фото: Газета «Новость»
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