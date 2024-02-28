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В Каменске-Шахтинском 48-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна

В Каменске-Шахтинском 48-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна
В Каменске-Шахтинском 48-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна. Трагедия произошла 27 февраля на улице Красной.

Тело местной жительницы обнаружили пешеходы около дома № 7а. Предполагается, что женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. Врачи прибыли на место, но спасти ее не смогли. Женщина при падении получила травмы, несовместимые с жизнью.

При каких обстоятельствах местная жительница выпала из окна, неизвестно.
Фото: Яндекс Карты
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