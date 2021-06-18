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В хуторе под Ростовом сгорела трансформаторная подстанция

В хуторе под Ростовом сгорела трансформаторная подстанция

В Ростовской области загорелась трансформаторная подстанция. Возгорание произошло вечером 21 июня в хуторе Калинин.
Жители села услышали запах гари и увидели, как черный дым валит из трансформаторной будки на улице Кривоноса. На место сразу же вызвали спасателей.

- Площадь пожара составила три квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекали четыре человека личного состава и одну машину, - сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Есть ли у жителей Калинина свет, пока не известно.

фото: newsorel.ru

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