В хуторе под Ростовом сгорела трансформаторная подстанция
В Ростовской области загорелась трансформаторная подстанция. Возгорание произошло вечером 21 июня в хуторе Калинин.
Жители села услышали запах гари и увидели, как черный дым валит из трансформаторной будки на улице Кривоноса. На место сразу же вызвали спасателей.
- Площадь пожара составила три квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекали четыре человека личного состава и одну машину, - сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Есть ли у жителей Калинина свет, пока не известно.
фото: newsorel.ru