В хуторе под Ростовом сгорела трансформаторная подстанция

В Ростовской области загорелась трансформаторная подстанция. Возгорание произошло вечером 21 июня в хуторе Калинин.Жители села услышали запах гари и увидели, как черный дым валит из трансформаторной будки на улице Кривоноса. На место сразу же вызвали спасателей.- Площадь пожара составила три квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекали четыре человека личного состава и одну машину, - сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Есть ли у жителей Калинина свет, пока не известно.