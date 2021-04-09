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В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 апреля на трассе Новочеркасск - Багаевская в Октябрьском районе. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По информации ведомства, подвыпивший мужчина решил перебежать проезжую часть перед «Шевроле Лачетти», за рулем которого был 61-летний мужчина. Автомобилист не успел затормозить перед пешеходом и сбил его. Он получил травмы, от которых скончался на месте аварии.

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