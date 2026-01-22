Новости
В жестком лобовом ДТП в Ростове пострадало три человека

В жестком лобовом ДТП в Ростове пострадало три человека. Авария произошла 21 января.

Вечером того дня 48-летний водитель легковушки «ВАЗ-2107» ехал по улице Центральной. По предварительным данным, в районе дома №5, корпуса №3 он не справился с управлением и выехал на полосу. В это время по «встречке» ехал 52-летний шофер «Хендай Соната». В итоге транспортные средства столкнулись. По кадрам видно, как от столкновения передние части машин сплющило.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-2107», а также 58-летний и 49-летний пассажиры автомобиля «Хендай Соната», - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
