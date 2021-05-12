В ДТП с «Митсубиси» в Батайске пострадала молодая семья
В ДТП с иномаркой в Батайске пострадала молодая семья. Супруги Дмитрий и Александра Ломовы с тремя детьми находились в отечественной легковушке в момент аварии. Об этом пишет battime.ru.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл вечером 12 мая на пересечении улиц 50 лет Октября и Калинина. Дмитрий, водитель «ВАЗ-2115», не уступил дорогу «Митсубиси Каризма», за рулём которой был 35-летний мужчина. Скорее всего, происшествие произошло из-за неработающего светофора. Мужчины не определили, кому из них нужно уступить дорогу. Удар оказался таким сильным, что отечественную легковушку выбросило с проезжей части прямо в забор.
В результате ДТП пострадали водитель иномарки и жена Дмитрия Ломова. Александру зажало в салоне авто. Её госпитализировали в травматологию ЦГБ Батайска. После медицинского осмотра, врачи решили, что ей необходима операция на ноге стоимостью 50 тысяч рублей. У Дмитрия с детьми - ушибы и ссадины.
В настоящее время полугодовалая и трёхлетняя дочери и пятилетний сын Ломовы находятся у бабушки. Супруг тем временем продолжает работать на предприятии «Атлантис-Пик», чтобы собрать деньги на операцию.