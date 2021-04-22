В Батайске водитель легковушки врезался в забор

В Батайске водитель «Лады Калины» снес ограждение. ДТП случилось утром 24 апреля на улице Энгельса, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По информации ведомства, 61-летний мужчина на отечественном авто проехал на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Тойоте Рав 4» и допустил с ней столкновение. От удара «Ладу» отбросило на металлический забор. К счастью, обошлось без пострадавших.После аварии на владельца отечественной машины завели административное дело по статье 12.1 КРФ об АП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра».