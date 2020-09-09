В Батайске пожилой водитель мопеда пострадал в ДТП
В Батайске случилась авария с участием мопеда и легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 сентября на перекрестке улиц Фермерской и М. Горького, сообщает Battime.
По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу легковушке и попытался проехать на красный свет. В результате аварии пожилой водитель мопеда получил серьезную травму ноги. Нарушителя госпитализировали в ЦГБ Батайска.
Несколько дней назад на этом же перекрестке произошло лобовое столкновение легковых машин. Тогда в аварии пострадала 38-летняя женщина.
Батайчане предполагают, что причиной частых ДТП могло стать отсутствие на светофоре зеленой стрелки для поворота.